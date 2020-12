Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal 73 óbitos e 6.087 novos casos confirmados de covid-19. No total, o país soma agora 4.876 mortos em 318.640 casos confirmados da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Nos hospitais há menos 66 pessoas (total de 3.229) no internamento geral, e menos 9 (total de 517) em unidades de cuidados intensivos.

Estão ativos 73.561 casos, menos 151 do que na sexta-feira. Em relação a ontem, mais 6.165 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 240.203.

A região de saúde do Norte soma mais novos casos (3.000) e óbitos (43).

Estes dados fazem parte do relatório da situação divulgado na tarde deste sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da situação epidemiológica em Portugal indicam que o número de novos casos hoje registado (6.087) é o mais elevado desde 27 de novembro, dia em que foram notificadas 5.444 novas infeções por SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19-

As autoridades de saúde têm em vigilância 77.197 contactos, menos 446 relativamente a sexta-feira, mostram os dados, que apontam para mais 6.165 doentes recuperados, um número que ultrapassa hoje os novos casos de infeção. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 240.203 pessoas.

Das 73 mortes registadas nas últimas 24 horas, 43 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro, outra no Alentejo e outra no Algarve.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte é a que regista o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (3.000), totalizando 167.463 casos e 2.343 mortos desde março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 1.980 novos casos, contabilizando-se até agora 104.448 casos de infeção e 1.706 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 866 casos de covid-19, num total de 32.362 e 629 mortos desde março.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 106 casos, totalizando 6.643 casos e 123 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 88 novos casos, somando 5.617 casos e 55 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 27 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.149 infeções detetadas e 18 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 20 novos casos. Desde março, a região autónoma contabiliza 958 infeções e dois óbitos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 140.233 homens e 172.315 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 6.092 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 2.545 eram homens e 2.331 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

Portugal está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.519.213 mortes resultantes de mais de 65,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Açores com 105 casos nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, em 24 horas, 105 casos de infeção do novo coronavirus resultantes de 1.398 análises realizadas e do rastreio em massa na vila de Rabo de Peixe, anunciou a Autoridade de Saúde.

Segundo o comunicado diário da Autoridade Regional de Saúde, em São Miguel, onde se registaram 98 casos, 27 surgiram no contexto das cadeias de transmissão anteriormente identificadas, sendo 16 resultantes de testes rápidos.

Existe ainda um novo caso por aferir, dois novos casos resultantes de uma nova cadeia de transmissão na Ribeira Grande, também respeitantes a testes rápidos, e 68 novos casos do rastreio em massa em Rabo de Peixe, não relacionados com cadeias pré-existentes, respeitantes a testes rápidos.

Foram registadas nove recuperações na ilha Terceira, 12 em São Miguel, uma no Pico e outra nas Flores.

A Autoridade de Saúde aponta que a região conta agora com 43 cadeias de transmissão ativas, existindo 457 casos positivos ativos, sendo 310 em São Miguel, 123 na Terceira, dois no Pico, um no Faial e um nas Flores.

Foram detetados até hoje 1.233 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se 19 óbitos e 694 casos recuperações.

Fora internadas 17 pessoas, sendo sete no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, nove no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, dois dos quais em cuidados intensivos, e um no Hospital da Horta.