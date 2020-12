Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.902 óbitos e 362.616 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 69.686 (mais 924 do que ontem).

A DGS indica que das 87 mortes registadas nas últimas 24 horas, 40 ocorreram na região Norte, 28 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 15 na região Centro, três no Alentejo e uma na Madeira.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.142 pessoas (menos 39 do que ontem), das quais 494 em salas de cuidados intensivos (mais 8 do que no dia anterior).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 3.309 doentes. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 287.028 pessoas.

O boletim ao detalhe

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (2.182), representando 46 por cento do total.

Desde o início da pandemia a região Norte registou um total de 189.057 casos e 2.799 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.288 novas infeções, contabilizando-se até agora 117.216 casos e 2.035 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 731 casos, acumulando um total de 38.878 infeções e 823 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 169 casos, totalizando 8.411 infeções e 169 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 73 novos casos, somando 6.391 infeções e 62 mortos.

A Madeira registou 35 novos casos. Desde março, a região autónoma contabiliza 1.154 infeções e sete mortes.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 32 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.509 infeções detetadas e 20 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 162.966 homens e 199.518 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 132 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.076 eram homens e 2.826 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos, seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos.