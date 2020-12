Portugal regista hoje 4.413 novos casos de infeção com o novo coronavírus e mais 88 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há mais recuperados (4.805) do que infetados, nestas últimas 24 horas.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA