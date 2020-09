Dos 463 novos casos, 198 situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte é a segunda região mais afetada com 191 novos casos, seguida pela região Centro, com 36 casos, Algarve, com 21, e Alentejo com 12. A Madeira tem mais três casos e os Açores mais dois.

No que respeita aos óbitos, duas pessoas eram da região Norte e três da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto ao número de pessoas internadas devido à doença, registam-se hoje mais 28 situações, num total agora de 546 doentes em internamento. Nas unidades de cuidado intensivo, há mais 9 pessoas internadas, num total de 70 casos.

Existem mais 238 doentes curados.

Em vigilância estão 40.418 contactos, menos 47 em relação ao dia de ontem.

Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.925 mortes e 69.663 casos de infeção.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verifica o maior número de infeções no país, foram notificados mais 198 novos casos, contabilizando 35.641 casos de infeção e 734 mortes desde o início da pandemia.

A região Norte regista hoje mais 191 casos, somando agora um total de 25.099, com 877 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 36 casos, tendo agora 5.687 infeções e 257 mortos contabilizados desde o início da pandemia.

No Alentejo foram registados mais 12 casos de covid-19, totalizando 1.352 casos e 23 mortos até agora.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 21 casos de infeção, somando um total de 1.442 casos e 19 mortos por covid-19.

Na região autónoma dos Açores foram registados dois casos nas últimas 24 horas, somando 254 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira regista mais três casos, contabilizando 208 infeções, sem óbitos até hoje.

Nas últimas 24 horas 238 doentes recuperaram, pelo que 45.974 pessoas já superaram da infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, com um destaque ligeiro da faixa etária entre os 40 e os 49.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 31.511 homens e 38.152 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 972 eram homens e 953 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.