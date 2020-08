Três pessoas morreram em Portugal nas últimas 24 horas por causa do coronavírus. Segundo os dados das autoridades de saúde, o número de óbitos relacionados com a covid-19 subiu para os 1.764.

O número de casos confirmados subiu também, estando agora nos 53.223, mais 278 do que ontem.

Nos hospitais continuam internadas 367 pessoas, mais duas do que na véspera 40 em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que ontem. Até agora recuperaram 38.940 pessoas, mais 180 em relação a esta terça-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.441 casos de covid-19, mais 160 do que no dia anterior.

Estes dados reportam-se às últimas 24 horas e estão no relatório epidemiológico desta quarta-feira, divulgado durante a tarde de hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 743.199 mortos em todo o mundo desde o aparecimento da doença na China, em dezembro, segundo o balanço hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) da agência France-Presse.

Mais de 20.382.260 casos foram diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais 12.347.300 foram considerados curados.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros fazem os testes para rastreio e muitos países mais pobres têm uma capacidade limitada de fazer testes.

(Nota: Inicialmente, devido a um lapso nos ficheiros enviados pela DGS, este artigo esteve erradamente publicado com a informação de que não havia aumento no número de óbitos)