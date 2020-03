"Os cidadãos portugueses que se encontram de visita, bem como aqueles que têm viagens programadas num futuro próximo, considerem a possibilidade de anteciparem a sua partida”, indicou, em comunicado publicado na página oficial da embaixada na rede social Facebook.

A recomendação foi feita quando se está a assistir “à imposição de medidas restritivas à circulação de pessoas em muito países, incluindo aqueles utilizados normalmente em itinerário aéreo para Portugal” e porque estas "decisões são, muitas vezes, precedidas de um curto aviso prévio”.

A embaixada lembrou que não há qualquer caso de infeção em Timor-Leste e salientou estar a “acompanhar atentamente a evolução da situação da Covid-19 no país”, ao mesmo tempo que reconheceu “os esforços em curso, por parte das competentes autoridades timorenses, no sentido de preparação de infraestruturas de saúde para fazer face a um eventual surto de Covid-19 no país”.

E, tendo em conta a presente situação, “recorda as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde sobre a matéria”.