Os dados referentes às últimas 24 horas foram comunicados com um atraso de várias horas relativamente ao que é habitual devido a um erro informático europeu.

Portugal regista assim 1.474 mortes, mais nove do que na sexta-feira, e 34.351 infetados, mais 382 relativamente ao último boletim.

É o quarto dia consecutivo com mais de 300 casos. A última vez que Portugal registou números semelhantes foi em abril.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (12.818), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 345 casos de infeção (+2,76%).

Sobre este tópico em concreto, a ministra da Saúde, Marta Temido, na segunda conferência de imprensa do dia relativamente à situação da pandemia no país — poderá recordar a primeira aqui —, explicou que se trata de uma situação "expectável" e que é esperado que nos próximos dias que estes se mantenham elevados nos próximos dias" — só depois é que se deve começar a verificar uma descida.

"Devemos estar preparados para este efeito que resulta de três causas prováveis, o atraso da curva epidémica [nesta região especificamente], o rastreio intensivo na região e a especificidade dos novos casos, jovens em idade activa e assintomáticos", justificou a governante.

O número de casos internados é agora de 414 e o número de internados em cuidados intensivos é de 57. O número de recuperados situa-se nos 20.807 (mais 281 do que ontem).

Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.465 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,6%. Já os casos e infeção subiram 1,1%.

"Portugal vai pender para uma situação de controlo que não é zero casos"

Questionada pelo SAPO24 sobre a afirmação de que Portugal "está à beira de controlar a situação epidémica" e se faz sentido passar esta mensagem quando o número de casos positivos diários tem aumentado nos últimos, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas respondeu que se existe um "planalto" persistente.

"Quero aqui realçar dois conceitos totalmente diferentes. Uma coisa é eliminar uma doença — que é essa doença passar para zero casos — outra coisa é deixar de ter uma atividade epidémica crescente e tender para aquilo que nós chamamos uma atividade endémica, ou seja, um pequeno número de casos que vai persistindo ao longo do tempo até que, de facto, se descubra uma vacina ou exista um tratamento efetivo ou a população não fique maioritariamente imunizada", começou por explicar.

"Portanto, quando nós falamos em ter uma doença controlada ou em vias de controlar, quer dizer que não temos um crescimento exponencial, temos um número de incidências que neste caso é em planalto. Não é estável e tão baixo como desejaríamos, mas não é de facto de um crescimento exponencial", afirmou.

A diretora-geral da Saúde alongou ainda que a nível nacional não se está a assistir a "uma atividade epidémica ou uma subida", mas que como se está ativamente "à procura de novos casos" e a "isolá-los, a procurar os seus contactos", as autoridades da saúde estão "convictos" de a epidemia em Portugal vai pender para uma situação de controlo que não é zero casos.

"É ter a situação não epidémica e não com tendência crescente", concluiu.

Esta noção já tinha sido partilhada no início da conferência, quando a ministra da Saúde tinha reiterado que "estamos longe de um crescimento exponencial" na região de Lisboa e que o aumento de casos é o "resultado da estratégia" adoptada, isto é, o rastreio intensivo.

Quanto aos jovens da região, Marta Temido adiantou que estão em colaboração com as forças de segurança, e que haverá uma "articulação mais intensa entre as forças de segurança e as autoridades de saúde (...) porque há relatos que determinadas zonas não têm estado a respeitar as regras gerais".

Máscaras não trazem imunidade

Sobre os ajuntamentos que se têm verificado na comunidade mais jovem e também sobre as manifestações pela descriminação racial que esta tarde se ocorreram, a diretora-geral da Saúde elucida que a máscara é só um auxílio e não um modelo de proteção infalível.

"É uma medida de proteção adicional, ajuda a proteger, é um método de barreira. Mas não nos dá imunidade. Porque se nos desse imunidade... o assunto no mundo estava resolvido. Fazíamos as nossas vidas e passávamos a incorporar a máscara como um instrumento diário e a toda hora", respondeu Graça Freitas.

Diferenças entre os números espanhóis e portugueses

Portugal enfrenta "situação persistente numa região específica, de acordo com a Ministra da Saúde. Marta Temido, questionada com uma pergunta que abordava uma comparação com a situação da pandemia em Espanha, a ministra considera que Portugal respondeu de forma mais rápida e conseguiu chegar a uma situação de controlo primeiro. Porém, indica que é necessário manter a vigilância.

"O nosso país conseguiu controlar a curva mais depressa. [Portugal] controlou a situação a níveis aceitáveis de novos casos por dia por força de medidas bastante assertivas e comportamento por parte de todos. Estamos aqui numa situação persistente numa região específica. Temos de continuar a manter-nos atentos", explicou a ministra da Saúde.

Situação no Bombarral está controlada

Questionada sobre a situação vivida numa central fruteira do Bombarral, no distrito de Leiria, em que se verificam vários trabalhadores infetados pela covid-19, a ministra da Saúde esclareceu que a situação está controlada. "Estamos a falar de atividades que correm ao ar livre e onde o risco principal deve ser associado às pessoas que têm convívio em habitação conjunta", disse, salientado estar a trabalhar com o Ministério da Agricultura e que a situação se encontrava "controlada".

O Boletim em detalhe

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.855, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 12.818, da região Centro, com 3.799, do Algarve (382) e do Alentejo (266).

Os Açores registam 141 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.

A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (804), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (395), do Centro (244), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 748 vítimas mortais são mulheres e 726 são homens.

Das mortes registadas, 996 tinham mais de 80 anos, 282 tinham entre os 70 e os 79 anos, 130 tinham entre os 60 e 69 anos, 46 entre 50 e 59, 17 entre os 40 e os 49. Há duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 414 doentes estão internados em hospitais, menos sete do que na sexta-feira (-1,66%), dos quais 57 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um.

A recuperar em casa estão 11.656 pessoas.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.595), seguido por Vila Nova de Gaia (1.592), Sintra (1.558), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Loures (1.191).

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 337.333 casos suspeitos, dos quais 1.813 aguardam resultado dos testes.

Há 301.169 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 20.807 (mais 281).

A DGS regista também 29.013 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 19.594 são mulheres e 14.757 são homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.776), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.610) e das pessoas com idades entre os 30 e os 39 anos (5.309).

Há ainda 4.692 doentes entre os 20 e os 29 anos, 4.639 com mais de 80 anos, 3.673 entre os 60 e 69 anos, e 2.689 entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 772 casos de crianças até aos nove anos e 1.191 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com a DGS, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.