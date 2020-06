Os dados da DGS indicam 1.534 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.392 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de domingo, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,3%. Já os casos de infeção subiram 0,7%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.926 casos confirmados, mais 164 do que no domingo, o que corresponde a 63% dos novos contágios.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 424 estão internadas, mais 17 do que no domingo (+4,2%). Há 72 doentes em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.150), seguido por Sintra (2.272), Loures (1.654), Vila Nova de Gaia (1.611), Amadora (1.436), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Maia (950) e Odivelas (920).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções (17.3209) e de mortes (814).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 16.926 infeções e 440 mortos, a região Centro 248 óbitos e 4.005 casos confirmados, o Algarve 15 óbitos e 529 pessoas infetadas e o Alentejo dois mortos e 376 pessoas com covid-19.