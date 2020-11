Este é o maior aumento diário de infeções desde o início da pandemia, ultrapassando o máximo registado no dia 13 de novembro (6653).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.701 óbitos e 243.009 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos mais 2.703 casos.

A DGS indica que das 69 mortes registadas nas últimas 24 horas, 29 ocorreram na região Norte, 24 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro, três no Algarve e uma no Alentejo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas 3.017 pessoas (menos 34 do que ontem). Nos cuidados intensivos estão 458 doentes (mais 26 do que ontem).

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 80.097 contactos, mais 470 em relação a quarta-feira, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 4.222 doentes, num total de 157.924 desde o início da pandemia, em março.

O boletim em detalhe

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.542 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 84.800 ocorrências e 1.363 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 724 casos de infeção, contabilizando-se agora 22.921 e 466 mortos.

No Alentejo foram registados mais 145 novos casos, totalizando 4.825 e 89 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 102 casos de infeção, somando 4.459 casos e 40 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 40 novos casos nas últimas 24 horas, somando 684 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 26 novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 748 infeções e dois óbitos.

No boletim, a Direção-Geral da Saúde precisa que a 16 de novembro houve uma atualização do sistema de tecnologia de análise de dados provenientes do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), tendo sido atualizado o número cumulativo de casos confirmados e recuperados nessa data.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 107.130 homens e 131.249 mulheres, de acordo com os casos declarados.

O boletim de hoje refere que há 4.630 casos confirmados de sexos desconhecidos que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de uma forma automática.

Do total de vítimas mortais, 1.897 eram homens e 1.804 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.