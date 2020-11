Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.897 mortes e 260.758 (+4.788) casos de infeção, estando ativos 83.942, mais 1.175 do que no sábado.

A DGS indica que, das 73 mortes registadas nas últimas 24 horas, 39 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e duas no Alentejo. Não há óbitos a lamentar no Algarve nem nas regiões autónomas.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim indica um aumento nos internamentos em enfermaria, totalizando 3.151, mais 126 do que ontem, e uma subida nos cuidados intensivos, onde estão 491 pessoas (mais seis).

As autoridades de saúde têm em vigilância 81.667 contactos, mais 1.146 face a sábado, e foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 3.540 doentes.

Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 172.919 pessoas.