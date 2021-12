Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos: 3 591 (A região de Lisboa e Vale do Tejo Norte foi onde se registou o maior aumento de novos casos, com 1 159 ocorrências, seguido da região Norte com 1 148. Na região Centro registaram-se mais 792 casos, na região do Algarve mais 211 e no Alentejo mais 98. Na Madeira registaram-se mais 170 casos e nos Açores 13)

Óbitos: 14 (5 na região Norte, 4 na região Centro, 3 no Algarve, 1 em Lisboa e Vale do Tejo e 1 na Madeira)

Recuperados: +6 358 (de um total de 1 115 749)

Internados: 953 (-41)

Internados em UCI: 142 (-2)

Casos ativos: 65 757 (-2 781 nas últimas 24 horas)

Como está a matriz de risco em Portugal?

A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 485,3 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 1,09.

No continente, a incidência está nos 490,3 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é 1,09.

* Dados atualizados 13/12/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS).

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 480 casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias)?