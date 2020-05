Esta segunda-feira, Portugal regista 1.330 mortos e 30.788 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela doença covid-19. São mais 165 casos, 273 recuperações e 14 óbitos.

Trata-se de uma taxa de letalidade de 4,32:%. Contam-se também menos cinco internados e menos seis internamentos em unidades de cuidados intensivos.

Apenas seis dos novos óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Os restantes "resultam da verificação dos certificados de óbito levada a cabo pela Direção-Geral da Saúde", disse António Lacerda Sales.

O secretário de Estado da Saúde lembrou que "desconfinar não é descontrair; normalizar não é desresponsabilizar. Temos o dever cívico de nos proteger e de proteger os outros. A nossa saúde continua a depender de todos".

Na sua intervenção inicial, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que os certificados de óbitos eletrónicos emitidos pelo médico são feitos a pacientes suspeitos de covid-19, mas sem terem ainda um teste positivo

Graça Freitas explicou que há diferenças que podem ser verificadas após a chegada dos resultados aos testes feitos aos óbitos. Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.316 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%.

"Os certificados de óbito em Portugal são eletrónico, e são emitidos sempre pelo médico. Nesta situação covid, pode acontecer o óbito e a pessoa ter sintomatologia compatível com covid, o médico registar como covid e, depois, nas horas seguintes, se chegarem os testes a dizer que afinal era negativo e que a causa seria outra, obviamente que esse óbito não é contabilizado", esclareceu a diretora-geral da Saúde.

"E o inverso também pode acontecer", acrescentou. "O médico pode ter apenas posto como suspeito e, quando vem o teste confirmatório, vamos lá e confirmamos".

Este processo justifica, então, o aumento de óbitos hoje, dos quais menos de metade ocorreram de facto nas últimas 24 horas. A diretora-geral da Saúde frisou que “pode haver pequenas diferenças” no número de óbitos novos em cada dia.

“Agora há muitos poucos casos de óbitos, não estranhem poder haver pequenas diferenças no dia-a-dia que se devem apenas à precisão do certificado de óbito”, sustentou.

Portugal já fez mais de 745 mil testes, em 87 laboratórios, entre públicos e privados. E continua a chegar ventiladores. Esta segunda-feira chegaram mais 60 equipamentos, vindos da China.

Segundo António Lacerda Sales, entre 01 a 23 maio foram feitos em média cerca de 13.700 testes por dia e, neste momento, há 87 laboratórios a fazer testes de diagnóstico à SARS-CoV-2, 37 dos quais no Serviço Nacional de Saúde, 26 nos privados e 24 em outros laboratórios que envolvem a academia, Exército e Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (Iniav).

No total de testes, 49,7% foram realizados nos laboratórios públicos, 40,2% em laboratórios privados e 15,1% em outros laboratórios, indicou.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.788), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 165 casos do que no domingo (30.623), representando uma subida de 0,5%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (744), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (322), do Centro (233), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Os números foram hoje atualizados pelas autoridades de saúde no boletim epidemiológico.

Unidade da Sonae na Azambuja tem 121 infetados

Perto de 350 trabalhadores da Sonae, na Azambuja, já fizeram o teste à covid-19 e 121 testaram positivos, estando uma pessoa internada, avançou hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Até à data foram realizados 346 testes [na Sonae na Azambuja], estão a ser feitos mais e destes o último dado que temos é que 121 destas pessoas estavam de facto positivas, sendo que trinta e poucas apresentam sintomas e apenas uma está internada, mas estável e bem”, disse Graça Freitas na conferência diária sobre a pandemia covid-19.

Segundo Graça Freitas, foram realizados testes noutras indústrias e noutras empresas da região, tendo sido detetados dois casos positivos numa dessas empresas e três noutra.

“Portanto, em relação à Azambuja a situação é esta, à medida que se fazem mais testes nos setores da Sonae afetados, que não são todos, encontram-se mais alguns casos positivos e neste momento são 121”, salientou.

Também têm sito feitos testes em várias obras na região de Lisboa e Vale do Tejo e “também têm sido encontrados alguns trabalhadores positivos”, tendo sido tomadas as medidas de saúde pública necessárias.

A diretora-geral da Saúde sublinhou que “a situação de Lisboa e Vale do Tejo está a ser acompanhada com muita atenção, quer no polo da Azambuja, quer nestes pequenos surtos em obras diversas com pessoas que vão de um lado para o outro”.

Dona Estefânia tem 14 crianças internadas

“O Hospital tem neste momento 14 crianças internadas. Três destas crianças vieram de outra região, do Alentejo, e uma criança é oriunda de um país dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa]”, adiantou Graça Freitas.

Segundo Graça Freitas, das duas crianças que estão na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), uma tem uma doença renal crónica grave e a outra uma doença hematológica grave.

Estas crianças estão nos “cuidados intensivos, mais pela sua doença de base, pelo menos uma delas, que está descompensada”, sublinhou.

Questionada se este número de crianças internadas pode estar associado ao desconfinamento, Graça Freitas afirmou que “é muito prematuro” afirmar isso “até porque o Hospital Dona Estefânia recebe crianças de várias origens”, nomeadamente dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e do Sul do país.

“Isto são variações em relação a outros dias em que já houve nove, 10 casos, hoje temos 14, mas não podemos tirar daqui uma ilação direta se se deve ou não ao desconfinamento”, salientou Graça Freitas, adiantando que é preciso “ver como é que estas crianças vão evoluir”.

Segundo o jornal Correio da Manhã, as duas crianças internadas na UCI do Hospital Dona Estefânia têm menos de um ano e estão a ser ventiladas.

Graça Freitas disse não ter a “certeza absoluta” se serem bebés com menos de um ano, afirmando apenas que “são crianças pequenas e doentes crónicos”.

Segundo a diretora-geral da Saúde, a evolução do número de infeções em crianças em Portugal está “a acompanhar o movimento de todo o resto do país” em que “a tendência é francamente decrescente”.

“Exceto estas três crianças do Alentejo que estão internados no Hospital Dona Estefânia, mas que já estavam, não são casos que aconteceram nas últimas horas, o internamento em pediatria está a seguir exatamente a mesma tendência”, vincou.

Contactado pela agência Lusa, uma fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central, adiantou que às 00:00 de hoje estavam internadas no Dona Estefânia, unidade de referência para a covid-19 em idade pediátrica, 14 doentes e 87 estão em vigilância em casa.

Altas sociais

O problema já existia, mas cresceu com a covid-19, diz Lacerda Sales. "Serão necessárias mais e melhores políticas sociais, quer de apoio aos familiares, quer de apoio aos idosos", reconheceu.

A imprensa desta segunda-feira divulgou que há várias pessoas com alta que continuam internadas por não terem condições para onde voltar.

O internamento prolongado, aumenta o risco de contração de infeções hospitalares.

Segunda vaga?

"Neste momento não conseguimos prever o que vai acontecer. Vários estudos indicam cenários diferentes", disse Graça Freitas, quando questionada acerca das declarações hoje de uma responsável da Organização Mundial de Saúde que diz ser pouco provável a ocorrência de uma segunda grande vaga de covid-19.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 344.964 pessoas e infetou mais de 5,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 97.722 e 1.643.499 casos, respetivamente. Pelo menos 366.736 pessoas foram declaradas curadas.