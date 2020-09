Nas últimas 24 horas foram registados 687 novos casos confirmados de covid-19 em Portugal. Desde que os primeiros casos forma anunciados, em março deste ano, um total de 62.813 pessoas já contraíram a doença. O número de novos casos em 24 horas contabilizado hoje é o mais alto desde 16 de abril, quando foram registados 750 novos casos de infeção.

Segundo o relatório da situação, há agora 1.855 mortos, mais três do que na quinta-feira, um número que se tem mantido estável nesta semana. Os óbitos foram registados na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo (2) e do Algarve (1).

Somam-se ainda 481 casos ativos, num total de 17.314. Nos hospitais estão hoje internadas menos duas pessoas (para um total de 404) e nos cuidados intensivos menos três (total de 54).

Um dia depois de o governo anunciar as medidas para o regresso à situação de contingência , na próxima terça-feira,— e numa semana em que Portugal voltou aos níveis e abril, em número de casos confirmados —, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou os números sobre as infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 no país, revelando uma situação comparável apenas com o dia 16 de abril, isto dias antes de, a partir do próximo dia 14, reabrirem as escolas.

Neste boletim, é também revelado que 203 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, para um total de 43.644. Em vigilância permanecem 35.712 contactos, mais 531 em relação a quinta-feira.