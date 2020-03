“É um desespero”, disse a natural de Lamego, lamentando que os voos prometidos pelo Governo filipino que poderiam solucionar alguns dos mais de cem portugueses retidos nas Filipinas estejam a ser continuamente adiados, tendo sido apontada uma nova data para quinta-feira.

“Alguns já conseguiram sair, por Cebu, via Dubai, outros continuam a tentar ir por Manila, outros estão ainda retidos nas ilhas. Desde dia 13 que estamos a tentar sair, a marcar voos, que depois são cancelados e não vemos solução”, salientou.

Daniela Pinto está entre um grupo de uma dezena de portugueses que pernoitou no aeroporto para tentar apanhar o voo prometido para a manhã, que foi adiado para a tarde, posteriormente para a noite e, finalmente, cancelado.

As perspetivas, explicou, não são animadoras, porque caso consigam sair das Filipinas e fazer escala no Dubai ou em Banguecoque, consoante os voos que conseguiram marcar, soma-se a preocupação com o recente anúncio do Governo português de que todos os voos internacionais estão proibidos de aterrar em solo nacional.