Carolina Rendeiro, cônsul honorária de Portugal em Miami, disse à Lusa que a população está a “fazer frente” à crise com novas maneiras de trabalhar e considerou que a comunidade luso-americana, “por estar há muitos anos nos Estados Unidos, aprendeu a ter uma resiliência forte”.

O Estado da Florida, no sul dos Estados Unidos da América (EUA), conta mais de quatro mil infetados e meia centena de mortos pelo novo coronavírus, segundo os últimos balanços oficiais.

A cônsul honorária está ativa em prestar auxílio a viajantes portugueses que ficam retidos no aeroporto de Miami, sem reembolsos e sem opção, nomeadamente com facilidade de contactos com responsáveis do aeroporto.

“Tivemos dois estudantes que estavam sem dinheiro e cujo voo tinha sido cancelado. A companhia aérea não ia realizar o voo, mas também não reembolsava os bilhetes pagos. Ajudámos em conseguir falar com os diretores do aeroporto, para facilitar a viagem com outra companhia aérea. Pagaram a viagem de regresso, mas conseguiram sair”, contou Carolina Rendeiro.

Profissional de consultoria em negócios estrangeiros, Carolina Rendeiro espera “uma expansão enorme no setor da bioquímica, biomedicina e ‘startups’ (…), porque todas as nações estão a pedir” soluções e curas para a pandemia do novo coronavírus.