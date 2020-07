A covid-19 causou neste país norte-africano a morte de mais de 50 pessoas entre 1.175 casos positivos, dos quais 1.038 já se recuperaram, noticiou a Efe.

A Tunísia abriu fronteiras após três meses de confinamento, exceto para os países vizinhos como Argélia e Líbia, que se encontram numa fase crítica, estando, porém, previsto acordos bilaterais.

Alguns Estados-membros da União Europeia (UE)começaram hoje a reabrir as fronteiras externas, mas, se uns levantam as restrições aos 15 países da lista europeia, outros reabrem apenas a alguns e juntam-lhes países que não figuram na lista.

O Conselho da UE, que reúne os 27 Estados-membros, aprovou formalmente por procedimento escrito na terça-feira uma lista de 15 países aos quais será permitido retomar viagens "não indispensáveis" para a Europa, mais de três meses depois do maior encerramento de fronteiras da história da União, motivado pela pandemia da Covid-19.

A lista divulgada integra Tunísia, Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Uruguai e China, mas neste último caso sujeito a confirmação de reciprocidade, ou seja, quando o país asiático reabrir as suas fronteiras à UE.

Depois de cinco anos de crise no setor turístico, que representa pelo menos 14% do Produto Interno Bruto do país e do qual dependem de cerca de 400.000 mil empregos diretos e indiretos, registou uma recuperação com a entrada, no ano passado, de nove milhões de turistas.