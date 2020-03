Segundo fonte desta autarquia do distrito de Aveiro que desde terça-feira se encontra em situação de calamidade pública e que desde quarta-feira está sujeita a cerca sanitária com controlo de fronteiras, a estrutura a criar na unidade hoteleira local terá apoio médico e de enfermagem para monitorização e vigilância daqueles que, logo após a triagem, sejam diagnosticados com o novo coronavírus.

Salvador Malheiro, presidente do município que conta já com 72 infetados entre cerca de 55.400 habitantes, declara: "Sabemos que o caso em Ovar é grave e temos que nos preparar o melhor que soubermos e pudermos, para prevenir, mitigar e tratar esta pandemia”.

“Assim, estamos a trabalhar, em conjunto com o Hospital de Ovar, o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, a Administração Regional de Saúde do Centro e com a própria ministra da Saúde, para podermos triar e, fundamentalmente, tratar com os melhores cuidados possíveis todos os nossos munícipes infetados".

Depois de ter posto em funcionamento uma linha de apoio telefónico psicológico e outra de apoio social, a Câmara já anunciara para segunda-feira o arranque de uma "Consulta Covid" no Centro de Saúde de Ovar.

Acrescenta agora a essas medidas "a transformação de algumas áreas do Hospital Francisco Zagalo" para que a unidade possa "acolher e tratar infetados do concelho que necessitam de cuidados médicos não-intensivos".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 na China e já infetou mais de 308.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

O continente europeu é atualmente aquele com o maior número de casos, sendo Itália o país com maior número de vítimas mortais em todo o mundo. Regista 4.825 mortos em 53.578 diagnósticos positivos e, desses infetados, 6.062 já foram dados como curados pelas autoridades.

Os países mais afetados depois de Itália e China são: Espanha, com 1.720 óbitos em 28.572 infeções; Irão, com 1.556 mortes entre 20.610 casos; França, com 562 vítimas mortais em 14.459 diagnosticados; e os Estados Unidos, com 340 mortes em 26.747 infetados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde indicou hoje que o surto de Covid-19 já provocou 14 mortes e 1.600 infetados.

Dada a evolução da pandemia, na terça-feira o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, desde as 00:00 de quinta, todo o país se encontra em estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 do dia 02 de abril.