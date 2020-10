Num despacho assinado, hoje, pelo presidente da autarquia poveira, Aires Pereira, é explicado que a decisão de encerrar os recintos no tradicional ‘Dia dos Fiéis Defuntos', e na sua véspera, decorre "da situação epidemiológica atual que torna imperiosas medidas de caráter temporário e excecionais".

"Com essa medida, em vez da habitual romagem, que geraria aglomerações altamente suscetíveis de potenciar focos de propagação da pandemia, devem as famílias programar as visitas aos cemitérios de forma que se respeite as diretrizes da Direção-Geral da Saúde", pode ler-se no despacho da autarquia poveira.

No mesmo texto, a Câmara Municipal vincou que a iniciativa foi tomada depois de ter sido auscultada a Autoridade de Saúde local.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, desde o início da pandemia, o concelho da Póvoa de Varzim registou 607 casos de covid-19.

A pandemia já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.062 pessoas dos 83.928 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.