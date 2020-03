"No caso de Felgueiras, já havia uma escola encerrada, no caso de Lousada estava a ser ponderada essa decisão. Portanto, ficámos mais tranquilos com esta decisão da DGS de encerrar todos os estabelecimentos escolares do concelho, públicos e privados, assim como outros estabelecimentos de utilização do público", afirmou Pedro Machado.

O autarca falava em Felgueiras, concelho vizinho onde hoje participou numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da câmara local, Nuno Fonseca.

Nos dois concelhos do distrito do Porto, por determinação da DGS, estão encerrados, desde hoje, todos os estabelecimentos de ensino, como medida anunciada para tentar conter o surto de Covid-19, que tem vários casos naquele território.

Além do encerramento das escolas, o autarca de Lousada informou hoje que os Paços do Concelho estão a funcionar em regime de serviços mínimos.

"Apelamos à população que se dirija à câmara só se o assunto for mesmo urgente", reforçou.

A suspensão de estágios curriculares e viagens ao estrangeiro foi também anunciada, para além de "cuidados ao nível da proteção dos funcionários", sobretudo, disse, "daqueles que recebem público".

"De um dia para o outro, as medidas podem ser alteradas, revistas ou contempladas", anotou, de seguida.

O autarca disse, também, que todas as medidas estão a ser articuladas com as freguesias e grupos desportivos, "no sentido de evitar a congregação de pessoas no mesmo local".