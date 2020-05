A análise foi realizada após o magistrado apresentar sintomas de covid-19 na sequência de uma intervenção cirúrgica, que realizou no último sábado.

Segundo um comunicado divulgado pelos médicos que tratam Dias Toffoli, embora o teste tenha apresentado resultado negativo, será repetido “devido à possibilidade de um falso negativo”.

No entanto, os médicos observaram que o presidente do STF teve uma melhoria considerável, tem um quadro estável e respira sem a necessidade de equipamentos.

O Brasil, segundo país do mundo com o maior número de infeções por covid-19, regista um total de 363.211 casos e 22.666 mortes provocadas pela doença, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde no domingo.

O STF esteve no centro do noticiário do país nos últimos dias porque um dos seus juízes autorizou a divulgação de um vídeo sobre uma polémica reunião de ministros que aconteceu em 22 de abril, na qual o Presidente do país, Jair Bolsonaro, e alguns membros de seu Governo aparecem insultando várias pessoas, incluindo magistrados do tribunal.