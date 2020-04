"O Conselho de Ministros da próxima terça-feira vai pedir, mais uma vez, a autorização do Congresso dos Deputados para prorrogar, pela segunda vez, o estado de emergência […] até sábado, 25 de abril, à meia-noite", afirmou Sánchez numa mensagem televisiva, depois de uma ronda de contactos com os líderes da oposição.

O chefe do Governo indicou que as medidas de contenção muito rígidas, que incluem o confinamento em casa para todos, salvo os que trabalham em serviços essenciais, vão continuar, mas se a luta contra a pandemia evoluir de uma forma satisfatória, o “estado de emergência” deverá prosseguir, embora com os cidadãos a “começarem a recuperar alguma coisa” da sua vida.

“Tudo indica que estamos a começar a ver a luz ao fim do túnel”, disse Pedro Sánchez, defendendo que, "uma vez superado o pico" da propagação do vírus da covid-19 na semana que passou, o país está "em condições de obrigar a baixar a curva" da expansão da epidemia.

O chefe do Governo manifestou a intenção do executivo de, a seguir ao fim-de-semana de Páscoa, começar a suavizar as medidas que impedem a deslocação de pessoas e permitir “recuperar” o “estado de emergência” inicial, em que se autorizava a deslocação ao local de trabalho para aqueles que não podem trabalhar a partir de casa.

"A vitória é possível e está cada dia mais próxima", disse Pedro Sánchez, que pediu "sacrifício e moral de vitória" para derrotar o novo coronavírus, acrescentando que na última semana “foram as horas mais duras e mais amargas”, mas que o país conseguiu passar de uma taxa de propagação diária da covid-19 de 20% até os atuais 6%.