Numa nota publicada no seu site oficial, a diretora executiva do programa conjunto das Nações Unidas (ONU), Winnie Byanyima, enfatizou a importância da concessão dos direitos de residência a todos aqueles que a pediram antes de 18 de março - que marcou a declaração de estado de emergência no país - para o acesso às prestações sociais e aos cuidados de saúde.

"A UNAIDS exorta todos os países a adotarem uma abordagem baseada nos direitos humanos na resposta à covid-19 que coloque as pessoas no centro e respeite os direitos e a dignidade de todos", afirmou a responsável do organismo da ONU, acrescentando: “Portugal tem demonstrado liderança e compaixão ao dar prioridade a estas medidas para proteger os mais vulneráveis ao responder ao covid-19".

De acordo com Winnie Byanyima, os migrantes estão entre o setor mais vulnerável da população e, por isso, defendeu que “a eliminação das barreiras” que impedem as pessoas de procurar cuidados médicos e sociais melhorará os resultados” na saúde pública e permitirá “uma resposta mais forte, mais eficaz e mais equitativa” à disseminação do novo coronavírus.

O UNAIDS - que junta 11 instituições no seio das Nações Unidas e preconiza uma visão de fim da epidemia de VIH/Sida até 2030 em todo o mundo - salientou ainda que o país “foi pioneiro na resposta ao VIH baseada nos direitos humanos”, através da criação de uma moldura legal favorável e da adoção de uma abordagem terapêutica moderna e gratuita para todos os doentes com VIH, independentemente do país de origem.