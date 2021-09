No texto, os sociais-democratas justificam a audição na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 com a “aproximação do cumprimento da meta dos 85% de população vacinada contra a covid-19, desiderato máximo da ‘task-force’”.

“O GPPSD (grupo parlamentar do PSD) pretende que seja feito o devido balanço do processo de vacinação por esta comissão, responsável pelo acompanhamento das medidas de combate à pandemia”, lê-se no texto.

O requerimento é apresentado no mesmo dia em que foi anunciado o fim da missão da equipa coordenadora do processo de vacinação.

Na sessão em que foi feito o anúncio, Gouveia e Melo agradeceu, em jeito de balanço de oito meses de trabalho à frente deste processo, à população e a todas entidades e profissionais envolvidos no plano de vacinação.

"O balanço é agradecer à população portuguesa por ter contribuído para o processo de vacinação, agradecer aos profissionais de saúde, entre eles, os enfermeiros, mas todos os outros, os auxiliares, e a todo o Ministério da Saúde, com todos os seus organismos", disse o vice-almirante aos jornalistas, na sede da 'task force', em Oeiras, distrito de Lisboa.