Em declarações aos jornalistas no final de mais uma sessão técnica sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, o deputado do PSD e médico manifestou a concordância do partido com mais uma renovação do estado de emergência, até final de abril, sem se comprometer com uma data para começar a aliviar as restrições atualmente existentes no país.

“É muito importante para nós no PSD que se faça de forma faseada, o mais depressa possível, mas sem comprometer todos os princípios da saúde pública de precaução, para garantir que não damos uma passo em falso e, ao abrir excessivamente, não temos de regressar todos a uma situação de restrição”, alertou.

Para o PSD, acrescentou, “esta é uma matéria eminentemente técnica”, dizendo que, de acordo com os especialistas, só será possível levantar de forma alargada as restrições quando se conseguirem voltar a identificar “de forma clara” as cadeias de infeção ativas, o que não acontece na atual fase de infeção comunitária.

Questionado se o estado de emergência, que vigora até sexta-feira e que deverá ser prolongado esta semana até final do mês, deve ou não ser renovado em maio, Baptista Leite disse ser cedo para essa análise.

“Estar a falar do que acontece em maio a 15 de abril é muito prematuro (…) O estado de emergência como está faz sentido, se o próximo for decretado pelo Presidente da República não será pelo PSD que haverá entraves”, assegurou.