Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Castelo Branco refere que no âmbito da sua atividade operacional de fiscalização das normas do estado de emergência, realizou 45 ações de controlo entre os dias 24 e 31 de janeiro.

Durante este período foram interpelados na via pública 312 cidadãos e fiscalizadas e controladas 487 viaturas.

O balanço das ações de controlo e de fiscalização resultaram em 10 autos de notícia levantados por incumprimento do uso de máscara, em 10 autos de notícia por violação do dever geral de recolhimentos e no encerramento de um estabelecimento.