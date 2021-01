O boletim epidemiológico publicado hoje pelo Município de Ponte de Sor na sua página na rede social Facebook indicou que, de um total de 691 infeções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no concelho desde o início da pandemia, há 286 casos ativos, assim como 396 recuperados e nove óbitos.

O autarca indicou que “30 a 40%” destes casos ativos no concelho encontram-se em quatro dos 10 lares locais e os restantes casos espalhados pela comunidade.

“Há surtos ativos em três lares de Ponte de Sor e um na freguesia rural de Tramaga”, acrescentou.

Após a época festiva do Natal e Ano Novo, os casos na comunidade aumentaram “abruptamente”, de acordo com o autarca, que sublinhou que “tudo se fez” para tentar evitar a entrada do vírus nos lares de idosos do concelho.

Hugo Hilário recordou que foram realizados “mais de 700 testes” nas estruturas residenciais de idosos, tendo sido possível identificar, numa fase inicial, “mais de uma centena” de casos.

A vacinação nos lares já foi iniciada, sendo este um “sinal de esperança” que deve ser “assinalado e enaltecido”, afirmou.

Os números apresentados pelo município de Ponte de Sor não coincidem com os dados publicados hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), que só reporta os números apurados das últimas 24 horas por laboratórios públicos.

De acordo com o relatório da ULSNA, existem em Ponte de Sor 225 casos ativos.

No mesmo relatório, a unidade local de saúde comunicou que o distrito de Portalegre tem 130 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia, assim como 1.248 casos ativos, 2.668 casos recuperados e 67 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Elvas, com 242 casos. Seguem-se Ponte de Sor, Castelo de Vide (146), Campo Maior (136), Portalegre (126), Alter do Chão (84), Nisa (82), Monforte (43), Gavião e Marvão 32 casos cada, Arronches (27), Fronteira (22), Sousel (21), Crato (16) e Avis (14).

Até ao momento, foram feitos 48.850 testes de diagnóstico no distrito, segundo a ULSNA.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.