"Tem havido muitos cancelamentos nas reservas para Fátima, que, nesta altura do ano, depende muito do mercado asiático", refere Pedro Machado.

O presidente da Entidade Regional, que abrange cem municípios do Centro do país, recorda que um dos principais mercados emissores de turistas para Fátima é a Coreia do Sul, país que registava hoje de manhã um total de 7.869 infetados com Covid- 19 e 66 vítimas mortais, segundo dados das autoridades locais de saúde pública.

A quebra de reservas em Fátima é acompanhada pela baixa de turistas em centros urbanos, como Aveiro e, sobretudo, Coimbra, acrescenta Pedro Machado.

"Desde que a Universidade de Coimbra suspendeu as aulas, zonas que habitualmente estão cheias de turistas ficaram desertas. Passámos de meio milhão de visitantes em 2019 na zona da Universidade para praticamente zero", reconhece.

No âmbito do seu Plano de Contingência para lidar com o surto, a Turismo Centro criou uma "amostra" de 1.030 pontos turísticos, unidades hoteleiras, restaurantes e atrações que monitoriza de perto.

O objetivo é seguir a evolução do surto, avaliar quase ao minuto o seu impacto no setor e ajudar a encontrar soluções, refere Pedro Machado.