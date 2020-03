O líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, apontou que da parte dos centristas “não faltará” solidariedade, mas ressalvou que “quem governa é o Governo”, pedindo coragem ao primeiro-ministro para lidar com a pandemia de Covid-19.

"Num estado destes e em emergência quem governa é o Governo", afirmou Telmo Correia durante o debate sobre pedido de autorização da declaração do estado de emergência, proposta hoje pelo Presidente da República. De acordo com o parlamentar, "o CDS respeitará a capacidade e obrigação do próprio Governo". Falando na Assembleia da República, em Lisboa, o deputado destacou que a solidariedade do CDS-PP para com o Governo "não faltará", porque "o CDS é um partido patriótico e não faltará ao apelo de chamamento à unidade", mas pediu coragem ao executivo liderado pelo socialista António Costa.