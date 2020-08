A queda no número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus foi registada num dia em que foram realizados menos testes, admitiu o ministério.

No total, a Itália conta 248.070 pessoas que contraíram o coronavírus desde que o primeiro caso foi detetado no país, em 21 de fevereiro.

No mesmo período, o número de mortes atingiu os 35.154, das quais oito aconteceram nas últimas 24 horas, todas na região da Lombardia.

A Itália tem mantido um aumento do número de casos de infeções por covid-19, com uma média de 250 novos doentes por dia, sendo que a diminuição no número de positivos detetados está habitualmente ligada ao menor número de testes realizados, que foram hoje 43.269, menos 17.000 do que no sábado.