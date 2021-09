Segundo dados enviados pela DGS ao Público, existem 31 surtos em creches, jardins-de-infância e centros de atividades de tempos livres (ATL). No total, Portugal regista 184 surtos, com 1915 casos confirmados acumulados.

Os números apresentados dizem respeito a segunda-feira, dia em que começaram as aulas a partir do 2.º ciclo e secundário. Por isso, não são ainda contabilizados surtos nesses níveis de ensino, embora existam casos em isolamento profilático por contacto com casos positivos, descobertos "na sequência da política de testagem implementada".

No total, "à data do reporte, existiam 232 casos de covid-19 acumulados nesses surtos ativos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados", frisou a DGS.

De acordo com as autoridades de saúde, este é "um número significativamente inferior ao início do ano, ou seja, no período em que as atividades letivas presenciais ainda decorriam, em que se chegaram a registar 190 surtos".