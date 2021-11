O ministério referiu ainda que a contagem diária subiu para 22.936 infetados na sexta-feira, quase 500 casos acima do recorde anterior que tinha sido batido na terça-feira.

A taxa de infeção no país disparou para 929 novos casos por 100.000 habitantes nos últimos sete dias.

Segundo as autoridades checas, este é um sinal preocupante, pois na quinta-feira morreram 110 pessoas, com o número diário de mortes a ultrapassar a centena pela primeira vez desde abril deste ano.

Entretanto, o Governo checo aprovou novas restrições para enfrentar o surto da doença, tendo como objetivo as pessoas não vacinadas, num esforço para aumentar a taxa de vacinação que na República Checa está abaixo da média da União Europeia.

A partir de segunda-feira, as pessoas que queiram participar em eventos públicos, ir a bares e restaurantes, deslocar-se a cabeleireiros, museus ou estar em hotéis têm de apresentar testes negativos. Apenas aqueles que tenham sido vacinados ou que recuperaram da doença poderão entrar e ir a estes sítios.

Até agora, este país com 10,7 milhões de pessoas registou quase dois milhões de casos e 32.005 mortes.

Em todo o mundo, a covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.