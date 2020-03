Segundo o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, têm chegado ao sindicato relatos de vários médicos a queixarem-se do atraso de horas na resposta da Linha de Apoio ao Médico a situações relacionadas com casos suspeitos de Covid-19, o nome dado à infeção de SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave).

“Preocupa-nos a desorientação que tem grassado em relação a esta matéria que na prática põe na primeira linha da vigilância epidemiológica uma linha telefónica [SNS 24]”, disse hoje à agência Lusa Roque da Cunha.

Ao mesmo tempo, decidem contratar internos do quarto ano de Medicina Geral de Familiar para a Linha de Apoio ao Médico, disse, considerando que “é um erro” contratar médicos sem formação e “muitas vezes sem sequer explicar as suas condições de trabalho”.

No seu entender, deviam ser os médicos de saúde pública a coordenar este trabalho: devem ser criadas as condições para estas linhas de apoio serem asseguradas por “pessoas devidamente formadas com orientações precisas para não aumentarem a confusão”.

Ressalvando que o SIM não quer “criar qualquer tipo de alarmismo” e que já manifestou estas preocupações ao Ministério da Saúde, Roque da Cunha disse a resposta no geral tem sido, “como era de se esperar, muito insuficiente”, como demonstrado na incapacidade da linha Saúde 24 (808 24 24 24).

A este propósito apontou uma estatística de 02 de março, quando foram confirmados os dois primeiros casos, do Portal Transparência em que mais de 30% das chamadas (de um total de 9.113 chamadas) não foram atendidas”.

O dirigente sindical defendeu que, “estando o Serviço Nacional de Saúde nos limites e com um investimento abaixo daquilo que foi inclusivamente no tempo da troika, é necessário em relação a situações de emergência, como aquela que se aproxima, tomar as medidas com tempo e devidamente”.

“Essas medidas devem ser tomadas com tempo, pensadas e coordenadas pelos médicos de saúde pública que neste momento - infelizmente e apesar dos nossos apelos - estão atafulhados com tarefas burocráticas nomeadamente na emissão dos atestados multiusos”, sublinhou.