Numa publicação no Twitter, Rui Rio afirma, sem dizer de quem, que tem recebido apelos para que as autoridades “imponham o confinamento com mais rigor em muitos municípios onde ele não se estar a cumprir com o devido sentido de responsabilidade.”

No texto, de 281 carateres, o líder social-democrata não se refere a ninguém em concreto, mas o apelo foi publicado no dia em que surgiu uma polémica entre a diretora-geral da Saúde e a Câmara do Porto.

“Chegam-me apelos para que as autoridades imponham o confinamento com mais rigor em muitos municípios do País, onde ele não se está a cumprir com o devido sentido da responsabilidade. Apelo primeiro às pessoas para pensarem neles e nos outros. Depois, às autoridades para atuarem”, concluiu Rio no seu tweet.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que a medida de montar um cerco sanitário no Porto está a ser equacionada entre as autoridades de saúde regionais, as autoridades de saúde nacionais e o Ministério da Saúde "e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido".

Na reação, a Câmara do Porto comunicou que “deixou de reconhecer autoridade à senhora diretora-geral da Saúde”, entendendo as suas declarações de hoje como “um lapso seguramente provocado por cansaço”.

Antes, em declarações à Lusa, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, pediu contenção nas declarações públicas e espírito de cooperação no combate à pandemia da covid-19, depois de questionado sobre a contestação da Câmara do Porto à diretora-geral da Saúde.