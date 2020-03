Questionado pelos jornalistas no final de uma reunião com a CGTP, na sede nacional do partido, Rui Rio escusou-se a comentar a hipótese de o PSD poder apoiar um Orçamento Retificativo, lembrando que o orçamento para 2020 ainda nem sequer está em vigor.

“Neste momento, o Orçamento do Estado não está sequer em vigor, vai retificar o que nem sequer está em vigor? É um problema que não se coloca”, disse.

Poucas horas depois de ter estado com o primeiro-ministro, precisamente para conhecer as medidas que o Governo anunciará hoje à noite, Rio foi questionado se apoiaria a eventual declaração de um estado de emergência.

“Se um dia vier isso ver a ser necessário, com certeza. É preciso que seja necessário”, disse.

Perante a pergunta de “se esse dia é agora”, respondeu: “Não foi referido isso, não vi isso em lado nenhum”.