"Há uma semana, o parlamento agendou, à pressa, 100 propostas de uma só vez. Lamento que, hoje, não tenha seguido o mesmo critério para o nosso projeto-lei de apoio aos gerentes das PMEs. Este, sim, urgente; dada a situação difícil em que muitos deles se encontram. Nem 8, nem 80!", criticou Rui Rio, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

O projeto-lei do PSD foi entregue na terça-feira no parlamento e pretende alargar os apoios do regime de 'lay off' a todos os gerentes de micro e pequenas empresas.

No final da conferência de líderes de hoje, e questionada sobre quando será feito o agendamento de iniciativas dos partidos, a porta-voz deste órgão, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, remeteu esse debate para a próxima reunião, em 21 de abril.

Hoje, a conferência de líderes decidiu que na quinta-feira a Assembleia da República vai debater e votar uma nova renovação do estado de emergência, bem como o relatório do Governo relativo ao primeiro período deste processo e ainda duas propostas de lei do executivo.

O plenário seguinte será no dia 22 de abril, com um debate com o primeiro-ministro, António Costa, e a preparação do Conselho Europeu, que se realizará a 23.