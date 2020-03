A direção do agrupamento, no concelho da Amadora (distrito de Lisboa), anunciou no domingo passado que as duas escolas iriam encerrar a partir de segunda-feira.

Três dias depois, o comércio começa a ressentir-se, com os proprietários dos estabelecimentos da zona a pensar em fechar também para férias.

“Se fechar, não tenho gastos, por isso não faz mal não ter clientes, não temos prejuízos”, explicou Nelson, proprietário de um quiosque junto à Escola Básica Roque Gameiro. Normalmente fecha de férias durante o período escolar e, se hoje o Governo optar por antecipar a interrupção letiva da Páscoa, irá fechar também.

“É a escola que traz movimento à rua”, referiu Nelson, que gere o quiosque de comida há cinco anos, contando não haver carros na rua: “Parece as férias de verão”.

Segundo o proprietário, “algumas pessoas estão mais preocupadas - muitas perguntam se foi esta a escola onde um aluno deu positivo pelo coronavírus - , mas não se vê ninguém com máscara na rua”.

Também o café onde Helena trabalha, mesmo em frente à Roque Gameiro, se ressentiu com os almoços. A empregada referiu que a clientela habitual, alguns dos quais mais idosos, continua a frequentar o estabelecimento “de manhã e à tarde e depois do almoço, para beber o seu cafezinho”, ou seja, “estão tranquilas, sem grande alarme”.