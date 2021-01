O presidente da câmara municipal do Porto está desde esta terça-feira em isolamento profilático depois de um funcionário da autarquia ter testado positivo ao vírus responsável pela covid-19.

O autarca foi informado esta manhã do contacto com um funcionário que testou positivo. Mal soube, contactou as autoridades de saúde, que recomendaram a quarentena.

Moreira ficará em isolamento profilático até ao dia 8 de fevereiro, trabalhando a partir de casa, disse fonte do gabinete do independente ao SAPO24.

Portugal registou hoje 291 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 10.765 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).