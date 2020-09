“Diria que é uma decisão que, infelizmente e de certa maneira, já estávamos à espera, atendendo aos números que têm crescido nos últimos 15 dias - no final de agosto e início de setembro. Era essa a expectativa na semana passada, acabou por acontecer agora. No entanto Madeira e Açores continuam com o corredor aberto e, claramente, o Algarve é prejudicado pelo resto do país”, afirmou António Pina.

O presidente da associação que agrupa os 16 municípios do distrito de Faro considerou que os “números no Algarve continuam aceitáveis e baixos” e lamentou não ter sido possível criar um regime de exceção para a região que a mantivesse no corredor aéreo com o Reino Unido, à semelhança do que aconteceu para a Madeira e Açores, separando-a do restante território continental.

“Mas não foi aceite, até à data, pelas entidades britânicas, apesar de ter sido proposto pela nossa diplomacia, que se pudesse considerar o Algarve como uma região à parte”, notou o também presidente da Câmara de Olhão.

O autarca precisou que, “dada a continuidade do território” continental, “os britânicos não entenderam que pusesse haver essa diferenciação, como fizeram com os Açores e a Madeira”.

“As pessoas quando vão para a Madeira e os Açores ficam na Madeira e nos Açores, quando vêm para o Algarve podem não ficar só no Algarve e ir para o resto do país. No entanto, sabemos que essa possibilidade foi proposta”, acrescentou.