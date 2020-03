O programa da peregrinação mensal comporta, assim, terço às 10:00 e missa às 11:00, apenas na Capelinha.

“A escolha da Capelinha prende-se com as características do espaço, que permitem uma dispersão maior dos peregrinos”, que, no entanto, “não são esperados em número muito elevado, por estarmos em época baixa e pela conjuntura que enfrentamos”, informou Carmo Rodeia, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima.

Também no próximo fim de semana, haverá transferência de missas da Basílica da Santíssima Trindade para a Capelinha das Aparições.

“O Santuário de Fátima está a reajustar as suas celebrações sem prejudicar as expectativas dos peregrinos que nos visitam e, por outro lado, procura atender às exigências do momento, evitando a todo o momento cancelamentos das celebrações principais e a proteção dos peregrinos”, acrescentou Carmo Rodeia à agência Lusa.