Apesar de estar a ser "um período também difícil" para o Santuário, "não poderia deixar de se associar, de forma significativa, a este esforço coletivo de contribuir para o reforço dos meios de socorro da população portuguesa, neste momento particularmente exigente quer para Portugal, quer para o mundo inteiro", refere, em comunicado.

Desde há duas semanas que o Santuário "tem vindo a registar uma descida acentuada do número de peregrinos, com o cancelamento de mais de centena e meia de grupos que tinham as suas peregrinações agendadas para os meses de março, abril e maio".

O Santuário refere que, "desde a primeira hora" e "com a discrição necessária", tem "articulado a sua ação com todas as autoridades locais e nacionais da proteção civil e saúde, respetivamente, colocando ao seu dispor os meios próprios de socorro".

"Além dos ventiladores e da cedência de espaços, o Santuário disponibilizou ainda equipamentos logísticos, como camas, colchões e outros, para uso da Proteção Civil em caso de necessidade", acrescenta.

O Santuário sublinha que, "neste período particularmente difícil", se tem esforçado para "ser uma presença constante nas casas dos portugueses, levando, através das suas redes sociais, o conforto espiritual através da oferta diária de duas missas e dois momentos de recitação do rosário".