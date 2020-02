Uma segunda pessoa, com coronavírus Covid-19, morreu hoje em Itália, onde foram identificados mais de 30 casos de contaminação até agora, dos quais 25 casos na Lombardia (região de Milão), anunciaram agências de notícias italianas.

Esta segunda vítima mortal, que estava hospitalizada há 10 dias, é uma mulher italiana residente na Lombardia, onde mais de uma dezena de localidades, com uma população estimada de 50.000 pessoas, estão em quarentena, decretada pelas autoridades, desde sexta-feira.

A primeira morte em Itália devido ao novo coronavírus foi um homem de 78 anos na região do Veneto, e tinha sido anunciada na sexta-feira à noite.

Como medida de precaução, o Ministério da Saúde italiano decretou o encerramento de bares, escolas e outros locais públicos em pelo menos nove cidades da Lombardia e uma na zona de Veneto.

O anúncio ocorreu depois da decisão de fechar espaços públicos e cancelar eventos desportivos e religiosos em dez cidades do norte do país após um primeiro surto da doença ter sido identificado em Codogno.

Mais casos fora da China

A China estabeleceu uma quarentena de facto para dezenas de milhões de pessoas na província de Hubei e na sua capital Wuhan, epicentro da epidemia.

Vários países proibiram a entrada de viajantes oriundos da China e muitas companhias aéreas suspenderam os voos para o país. Mas estas restrições não impediram o surgimento de novos casos fora da China continental.

O Irão anunciou ontem 13 novos casos de contágio e a morte de duas pessoas infetadas, num total de quatro mortes e 18 infetados. A maioria dos casos na cidade de Qom, 150 km ao sul de Teerão.

Na Coreia do Sul, o número de casos quase duplicou no sábado, chegando agora a mais de 346. Entre eles, cerca de 150 são membros da "Igreja de Jesus Shincheonji", uma seita cristã localizada na cidade de Daegu.

No Japão, a controvérsia aumentou em torno do navio "Diamond Princess", em quarentena no porto de Yokohama, perto de Tóquio, desde o início de fevereiro e que continua a ser o principal foco de infeção fora da China.

Dois australianos, que quando desembarcaram deram negativo nas análises, foram declarados infetados quando regressaram à Austrália, o que levantou questões sobre os procedimentos das autoridades japonesas, que autorizaram centenas de passageiros supostamente não infetados a deixar o navio.

Um avião com 129 canadianos que estavam no cruzeiro chegou esta sexta-feira a uma base militar na província de Ontário.

Outros países continuam a retirar os seus cidadãos: um terceiro avião fretado pela França descolou na manhã de sexta de Wuhan com 28 franceses a bordo e 36 cidadãos de outros países da União Europeia.

Cerca de 500 infetados em prisões na China

Numa reunião do Partido Comunista Chinês (PCC), presidida pelo chefe de estado Xi Jinping, os participantes apontaram que o "pico [da epidemia] ainda não tinha sido atingido" e que a situação era "complexa" em Hubei. Sinal disso é a morte de um médico de 29 anos em Wuhan.

Em Pequim, as autoridades anunciaram 36 casos no hospital Fuxing e um no hospital da Universidade, uma pessoa internada após ser infetada por dois familiares que a visitaram.

Particularmente preocupante é a situação nas prisões: 200 detidos e sete guardas foram infectados em Jining, na província de Shandong e há 34 casos numa unidade de Zhejiang. Em Hubei, foco da epidemia, 271 infecções foram registadas nas prisões.

Muitos chineses voltaram ao trabalho esta semana, mas o país ainda está meio paralisado com as pessoas fechadas nas suas casas e a maioria das lojas, restaurantes e escolas fechadas.

A China lançou entretanto um anúncio nesta sexta-feira segundo o qual investigadores poderão realizar no final de abril os primeiros testes em humanos para uma vacina contra o Covid-19.

*Notícia atualizada às 10h46 com informação da agência Lusa