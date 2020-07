O selo "Clean and Safe" resulta de um processo de certificação do Turismo de Portugal e visa transmitir maior confiança aos turistas.

Pedro Machado disse hoje à agência Lusa que o selo já está presente em "praticamente 55%" das unidades e entidades turísticas da região Centro, como alojamentos, restaurantes, empresas de animação turística, agências de viagens, postos de turismo e museus.

"O que significa que há da parte dos empresários uma vontade expressa em cumprirem com todas as regras sanitárias para nos adaptarmos a este novo tempo que o covid-19 trouxe", declarou.

O responsável falava à agência Lusa em Seia, à margem da integração da escrivaninha do poeta Fernando Pessoa e de uma rara primeira edição da obra "Mensagem" no espólio expositivo do Museu do Pão.