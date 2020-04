A conferência de imprensa teve o seu início com a leitura dos dados do boletim epidemiológico hoje publicado, em que é possível verificar que Portugal regista 735 óbitos por covid-19 e um total de casos confirmados que ascende a 20.863 (mais 3% face a este domingo).

Questionada relativamente ao aumento do número total de casos suspeitos que se tem verificado nos últimos dias, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas respondeu que "neste momento no Serviço Nacional de Saúde uma malha muito larga".

"Preferimos apanhar muitos casos que não sejam positivos do que deixar passar um positivo. E, portanto, o que nós temos estado a tentar fazer é exatamente isso. [Isto é], todas as pessoas que ligam para o SNS24 e que apresentam sintomas mesmo que sejam muito ligeiros entram para uma plataforma onde ficam como suspeitos", explicou, para depois rematar que se trata de uma estratégia de Portugal captar o máximo possível de pessoas suspeitas para fazer o teste e encontrar aqueles casos que são efetivamente positivos.

Relativamente à situação atual que se verifica nos lares, indicou que há em curso um plano "muito intenso" em que são feitas "duas coisas" em relação aos testes.

"Obviamente, num lar em que apareça alguém com sintomas, seja profissional ou utente, há uma política de testar rapidamente para encontrar um caso positivo", indicou Graças Freitas. "Depois, há os testes de rastreio que têm estado a ser feitos sobretudo com as autarquias. [...] Há um plano desse rastreio que vai cobrindo todos os lares começando mais intensamente na zona norte — o que não quer dizer que nas outras zonas não esteja a ser feito — e que prevê nesta zona todos os lares tenham sido submetido rastreio profissional", completou.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.