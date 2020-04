A conferência de imprensa deste sábado começou alguns segundos antes do boletim epidemiológico chegar às redações, com o anúncio dos números associados à pandemia do novo coronavírus em Portugal: 15.987 infetados, mais 515 do que ontem; 470 mortos, mais 35 do que ontem.

"Aquilo que se mantém em termos de constatação geral é que estamos numa fase de planalto. No entanto, todos estes resultados, como temos sublinhado ao longo dos últimos dias, são ainda dados muito preliminares e devem ser interpretados com cautela", disse a ministra da Saúde.

A ministra pediu também aos portugueses a continuação do esforço na redução da transmissão.

“Há aqui um aspeto inequívoco do qual não nos podemos distrair. Todos os nossos esforços precisam de continuar a ser no sentido de reduzir a transmissão”, disse, sublinhando a importância da “correta transmissão das mensagens de saúde pública” e apelando “à ajuda de todos”.

De seguida, Marta Temido trouxe para a mesa três temas que têm marcado a atualidade do país e que a ministra pretendeu esclarecer.

Primeiro, a ministra quis colocar fim às dúvidas levantadas devido ao facto de o número de testes positivos para o novo coronavírus ser superior ao número de casos de infeção confirmados pelo boletim da DGS: "Um caso confirmado poderá corresponder a mais do que um teste positivo. Por exemplo, o critério de cura é aferido pela realização de dois testes e se uma pessoa for testada várias vezes porque já não tem sintomas, mas demorar até ter o seu caso confirmado o seu teste conta".

Segundo, Marte Temido salientou que "não há qualquer proibição de partilha de informação" por parte das autarquias - que acusaram o governo de censura e de impor uma 'lei da rolha'. "Há, sim, um apelo claro a todas as entidades que integram o Ministério da Saúde, em especial as autoridades locais e regionais de saúde, se concentram no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional. Boletins parcelares podem ser causadores de análises fragmentadas. Acresce, pela dimensão de alguns dados, a possibilidade de violação do segredo estatístico", disse a ministra apelando às autoridades locais para partilharem informação, mas a comunicar apenas os dados oficiais da DGS.

O esclarecimento, na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde, surge após de na sexta-feira a Câmara Municipal de Espinho ter anunciado que não prescindirá do direito de informar diariamente a população sobre a evolução epidemiológica local da pandemia da covid-19, criticando instruções em contrário do Ministério da Saúde.

A decisão dessa autarquia do distrito de Aveiro seguiu-se ao facto de, também na sexta-feira, as administrações regionais da tutela terem comunicado aos delegados de saúde pública de cada município que lhes estava vedada a divulgação diária da estatística local e que deviam restringir-se aos dados disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) - que se vêm revelando menos atualizados do que os dos municípios e, segundo a autarquia, até "altamente discrepantes".

Terceiro, a ministra abordou o tema do acesso a dados sobre os doentes infetados com Covid-19 à comunidade científica, que tem sido questionado por várias instituições. Marta Temido garantiu que essa informação, de forma anónima, como é exigido por lei, já estava a ser disponibilizada, a quem a solicitasse, desde ontem quando foi disponibilizado o formulário de acesso aos dado no site da DGS.

"Mesmo que todos estejamos a viver tempos de exceção, a proteção de dados e a ética na investigação têm, obviamente, de ser garantidas", concluiu.