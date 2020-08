"A clareza da informação e a garantia de todos os esclarecimentos é necessária para que todos possamos recuperar a tranquilidade e exercer as nossas profissões com segurança. O Site-Norte tudo fará para obter os esclarecimentos que se impõem", refere comunicado do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores, Energia e Atividades do Ambiente do Norte enviado à agência Lusa.

Em causa está um surto de covid-19 confirmado segunda-feira na fábrica de componentes automóveis Preh localizada na Trofa, no distrito do Porto.

Esta manhã, em declarações à agência Lusa, o gerente da Preh, António Lima, apontou para 12 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e para "cerca de 70 pessoas" em casa em quarentena.

O Site-Norte, que já na segunda-feira tinha enviado à Lusa uma nota na qual exigia "medidas imediatas" para fazer face a este surto de covid-19, bem como a "garantia dos direitos de todos os trabalhadores", acrescentou hoje que vai pedir reuniões à Direção-Geral da Saúde (DGS), ao Ministério do Trabalho e à câmara da Trofa.