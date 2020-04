De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira, a ANA “tentou obter junto dos sindicatos uma carta de conforto para aplicar algumas medidas, qu,e entende a empresa, possam mitigar os efeitos nas suas contas”, devido à pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

A nota é assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (SINDAV) e pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

O presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, disse na quarta-feira que estava a dialogar com os trabalhadores, “pedindo a colaboração voluntária de todos com um conjunto de medidas”, para tentar evitar a aplicação do ‘lay-off’ na empresa.

Os três sindicatos consideram que estas propostas diferenciam “o espírito de sacrífico dos trabalhadores do espírito de sacrifício da ANA” e querem, por isso, que a empresa retribua aos trabalhadores, “ao setor da aviação e dos aeroportos e a Portugal, uma pequena parte daquilo que ganhou nos últimos seis anos”.