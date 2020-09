No auditório da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Pedro Pinto Leite, da DGS, explicou que no período analisado entre 17 e 30 de agosto foram registadas 3.909 novas infeções. Ao nível da transmissão, 49% dos que referiam ter tido contacto com o vírus fizeram-no em contexto familiar, com apenas 16% a indicarem o contexto laboral.

Apesar do peso da região de Lisboa e Vale do Tejo e da região Norte na atual situação epidémica, a incidência cumulativa de casos por 14 dias evidenciou o peso de alguns surtos noutros concelhos, nomeadamente Mora, com 215 casos por 100 mil habitantes, Sernancelhe (149), Armamar (121), Arouca (120), Vila Verde (102) e Arraiolos (86).

No entanto, Pedro Pinto Leite referiu que a “trajetória crescente” da situação epidémica a partir de meados de agosto assenta no “contributo principal dos concelhos de Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa”. Com efeito, a incidência cumulativa de casos em Lisboa e Vale do Tejo permanece ainda acima da incidência nacional no período observado na análise.

“Parece-nos ser necessário reforçar as medidas não farmacológicas conhecidas por todos – desde o distanciamento físico, a higienização das mãos, o uso de máscaras ou outros equipamentos de proteção individual, o arejamento de espaços, evitar tocar com as mãos nos olhos, no nariz e na boca, e a desinfeção dos locais. Todas devem ser reforçadas, especialmente no grupo de 80 ou mais anos, cuja incidência está acima das restantes idades, como no grupo de 20-29 anos, que lidera estas incidências”, explicou.