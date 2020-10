Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Subiu para 126 o número de estudantes do programa de Erasmus infetados com covid-19 no Porto, sendo que 82 são da Universidade do Porto (U. Porto), 29 do Instituto Politécnico (IPP) e 15 da Católica, revelaram as instituições.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA