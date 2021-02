A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) recomenda a vacinação contra a covid-19 a todos os doentes com doenças endócrinas estáveis. Doentes com diabetes tipo 1 e 2 encontram-se no grupo. Também a Sociedade Europeia de Endocrinologia reforça a eficácia desta vacinação.

JOSÉ COELHO/LUSA