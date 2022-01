Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o surto de covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, atinge o Centro de Recuperação de Menores do Assumar, instituição pertencente às Irmãs Hospitaleiras.

Segundo Gonçalo Lagem, pelo menos 84 pessoas estão infetadas, mais precisamente 68 dos 120 utentes e 16 dos 75 funcionários do centro.

O município está a dar “todo o apoio possível” à instituição, fornecendo “equipamentos individuais, máscaras, luvas”.

“Nós temos estado em contacto permanente com a instituição, que conta com funcionários exemplares, com muita entrega”, disse.

O autarca indicou que os casos foram descobertos através de testes rápidos, estando agora a chegar à instituição os primeiros resultados dos testes PCR.

Fonte do Centro de Recuperação de Menores do Assumar disse à Lusa que “todos” os infetados estão assintomáticos, tendo o surto surgido no dia 05 deste mês.

A mesma fonte garantiu que estão a ser cumpridas as normas de isolamento, o trabalho de equipas em espelho e que está a ser dada resposta às necessidades daquela instituição.

A covid-19 provocou 5.494.101 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.161 pessoas e foram contabilizados 1.693.398 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.